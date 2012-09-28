Необходима раскрутка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки187 просмотров

Необходимо раскрутить и продвинуть сайт такси почти с нуля.

http://taxi-mango.ru/.

1. Зарегистрировать в каталогах.

2. Продвижение в соц. сетях.

2. Нарастить ссылочную массу

3. Продвинуть в поисковиках яндекс и гугл!

4. Через 1 месяц или 2 мес., число заходов на сайт не менее 100 человек в сутки.

Бюджет можно обсудить индивидуально.

Регион Москва!

По оплата договоримся!!!

13 лет назад
taxi-mango
Александр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров