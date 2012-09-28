Ищу исполнителя на подготовку файлов для заливки в системы Яндекс директ / Google adwords. Сюда входит: подбор запросов по категории/создание ссылок с разметкой тегами/создание объявлений/подготовка файла в формате Google и yandex. Работа по договору. ...
Необходима раскрутка сайта
Необходимо раскрутить и продвинуть сайт такси почти с нуля.
1. Зарегистрировать в каталогах.
2. Продвижение в соц. сетях.
2. Нарастить ссылочную массу
3. Продвинуть в поисковиках яндекс и гугл!
4. Через 1 месяц или 2 мес., число заходов на сайт не менее 100 человек в сутки.
Бюджет можно обсудить индивидуально.
Регион Москва!
По оплата договоримся!!!
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