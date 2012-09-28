Необходима раскрутка нового портала через соц сети: одноклассники, мой мир, вконтакте, твиттер, фейсбук. Интересуют другие виды продвижения и раскрутки (в том числе e-mail рассылки), не СЕОшные. От вас - ...
Создание файлов для заливки: Yandex Direct/adwords
Ищу исполнителя на подготовку файлов для заливки в системы Яндекс директ / Google adwords. Сюда входит: подбор запросов по категории/создание ссылок с разметкой тегами/создание объявлений/подготовка файла в формате Google и yandex.
Работа по договору. Стоимость 1000 рублей за 100 качественно подобранных запросов с минус-словами+ объявление + файл. ориентировочно нужно будет обработать 1000 запросов, может больше.
Только опытных и с отзывами. Опыт необходим подвтержденный в крупных проектах в электронной коммерции. Просьба указыать проекты, с которыми вы работали.
Заявки фрилансеров
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