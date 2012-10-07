Текст для страниц брендов ноутбуков

Необходимо написать 12 текстов 1500-2000 симв. вхождения точные, непрямые точные, а так же вхождения словоформами. Основной критерий текста не количество вхождений ключевых слов, а хорошая читабельность.

Ключевое слово желательно использовать максимально близко к началу предложения.

Ключевые слова:

Ноутбуки Acer, ноутбуки асер

Ноутбуки Asus, ноутбуки асус

Ноутбуки Dell, ноутбуки делл

Ноутбуки Fujitsu, ноутбуки фуджитсу

Ноутбуки Hewlett Packard, ноутбуки hp, ноутбуки хп

Ноутбуки Lenovo, ноутбуки леново

Ноутбуки MSI, ноутбуки micro star international, ноутбуки МСИ

Ноутбуки Packard Bell, ноутбуки паккард белл

Ноутбуки Samsung, ноутбуки Самсунг

Ноутбуки Sony, Ноутбуки Сони

Ноутбуки Toshiba, Ноутбуки Тошиба

Ноутбуки Apple, ноутбуки Эпл

Ключевые слова необходимо/рекомендуемо использовать со следующими хвостами:

Купить

в кредит

Цена

Отзывы

Интернет-магазин

Выбрать

Каталог

Продажа

В тексте необходимо описать очень кратко историю бренда, основные выпускаемые линейки ноутбуков данного бренда, а так же их преимущества и отличия от других брендов.