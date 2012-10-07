Текст для страниц брендов ноутбуков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок219 просмотров

Необходимо написать 12 текстов 1500-2000 симв. вхождения точные, непрямые точные, а так же вхождения словоформами. Основной критерий текста не количество вхождений ключевых слов, а хорошая читабельность.

Ключевое слово желательно использовать максимально близко к началу предложения.

Ключевые слова:

Ноутбуки Acer, ноутбуки асер

Ноутбуки Asus, ноутбуки асус

Ноутбуки Dell, ноутбуки делл

Ноутбуки Fujitsu, ноутбуки фуджитсу

Ноутбуки Hewlett Packard, ноутбуки hp, ноутбуки хп

Ноутбуки Lenovo, ноутбуки леново

Ноутбуки MSI, ноутбуки micro star international, ноутбуки МСИ

Ноутбуки Packard Bell, ноутбуки паккард белл

Ноутбуки Samsung, ноутбуки Самсунг

Ноутбуки Sony, Ноутбуки Сони

Ноутбуки Toshiba, Ноутбуки Тошиба

Ноутбуки Apple, ноутбуки Эпл

Ключевые слова необходимо/рекомендуемо использовать со следующими хвостами:

Купить

в кредит

Цена

Отзывы

Интернет-магазин

Выбрать

Каталог

Продажа

В тексте необходимо описать очень кратко историю бренда, основные выпускаемые линейки ноутбуков данного бренда, а так же их преимущества и отличия от других брендов.

13 лет назад
legys
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа, все оперативно и качественно!
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, тема интересная, оплата моментальная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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