Создание интернет-магазина

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Закрыт39 заявок241 просмотр

Нужно создать магазин по климат технике. Движок не определен, будем обсуждать.

ТЗ есть, жду предложений по стоимости и срокам.

Цена в приоритете.

11 лет назад
sonoman
Сергей 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров