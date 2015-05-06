Создать лендинг

Необходимо создать ленгдинг или мини сайт, необходимое условие

1. Тематичность (картинки, дизайн) - все должно быть направлено на привлечение пользователя.

2. Продуманный интерфейс (должно быть пара страниц "о нас", "цены на услуги" "заказать" "главная")

3. Удобная форма связи (с проверкой полей ввода и их корректность)

4. Размещение всей информации текстовой, и для связи.

5. Прием оплаты на сайте в различных вариантах (изменении суммы оплаты в зависимости от выбранной услуги и цены)

Примеры сайтов (должно получиться нечто среднее) http://накрутка-голосований.рф http://помощь-в-конкурсе.рф http://nakrutka-golosovaniy.ru http://nakrutka.su, форма оплаты http://nakrutka.net

Пишитие что вы можете предложить