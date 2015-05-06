Доведение или переделка сайта до функционала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок170 просмотров

Есть сайт: http://evro-servis.info/. Нужно доделать его или сделать новый взяв за основу (цветовая гамма, некоторое содержание и т.д.)

10 лет назад
mintek
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров