Разработка сайта "под ключ" для инвестиционной компании.

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Необходимо разработать сайт с насыщенным функционалом. В котором будет довольно много информации, которая будет парситься (раздел новостей), сайт необходимо сделать на движке Wordpress, полная информация о том, как я вижу данный проект изложена в тз, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

- Опыт разработки подобных проектов с примерами.

- Опыт разработки от 2 лет

- Наличие Skype для связи обязательно!

- Если вы с Москвы это дает вам приоритет над другими кандидатами.

- Желание работать и достигать поставленных целей.

- Саппорт в дальнейшем.( дополнение проекта)

- Только дизайн не интересует и если у вас параллельно много проектов, это не для вас.

Если ваша кандидатура меня заинтересовала, я напишу вам в приват, всех кандидатов рассмотрю.

-Безопасная сделка тоже имеет место быть.

p.s Тз в аттаче.