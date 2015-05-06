Мне необходимо помочь создать не сложный сайт в сервисе justclick. Желательно, чтобы исполнитель был знаком с этим сервисом либо предварительно с ним ознакомился. В основном - это форматирование текста и дополнение качественными картинками без фона. ...
Разработка сайта "под ключ" для инвестиционной компании.
Добрый день уважаемые фрилансеры!
Необходимо разработать сайт с насыщенным функционалом. В котором будет довольно много информации, которая будет парситься (раздел новостей), сайт необходимо сделать на движке Wordpress, полная информация о том, как я вижу данный проект изложена в тз, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
- Опыт разработки подобных проектов с примерами.
- Опыт разработки от 2 лет
- Наличие Skype для связи обязательно!
- Если вы с Москвы это дает вам приоритет над другими кандидатами.
- Желание работать и достигать поставленных целей.
- Саппорт в дальнейшем.( дополнение проекта)
- Только дизайн не интересует и если у вас параллельно много проектов, это не для вас.
Если ваша кандидатура меня заинтересовала, я напишу вам в приват, всех кандидатов рассмотрю.
-Безопасная сделка тоже имеет место быть.
p.s Тз в аттаче.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо модернизировать сайт http://web-saitov.ru/ веб-студии "Интернет Решения". Для этого требуется опытный разработчик сайтов в Казани (без дизайна, его не трогаем). Вот основные требования к исполнителю: - Вы находитесь в ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Я хотел бы открыть свой сайт по покупке/продаже steam гифтов. В чем суть: 1) Есть человек, у которого есть гифт. Благодаря данному сайту, он продает его за n-ую сумму ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $170
Необходим интернет-магазин, если в общем с : 1. дизайном сайта подобным дизайну сайтов www.sotostore.com/store/c... www.lyst.com/shop/mens-je... www.forever21.com/EU/Prod... www.givenchy.com/en/homep... более подробная информация по дизайну ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
У компании есть основной рабочий сайт! Необходим сайт-одна страница с описание предложения франшизы компании, с заточкой на выдачу поисковиками по определенным запросам. Страница должна быть красиво оформлена. http://belovo.tekhsila.ru/franchise.htmlСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
http://us.sulekha.com/ нужно сделть подобный сайт, дизайн главной страницы я предоставлю в ПСД, возможно и всех остальных укажите срок, цену и на чем будете делатьСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать сайт одностраничник где будет: Наши преимущества Минимальные требования Подать заявку Внешний вид ан подобии http://videospray.net/Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интересует создание сайта Пример - http://fishki.net/ Но функционал будет доделывается От Вас Стоимость функционала сайта (fishki.net).Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать сайт для квеста в реальности (включая дизайн). Сайт должен состоять из следующих разделов: · Главная страница · Контакты · Правила игры · Сертификаты · Личный кабинет ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте нужно создать сайт або блог. Примером может стать andychef.ru с таким же функционалом. Контентом наполним сами. Укажите цены и сроки. Спасибо.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад