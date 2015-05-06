Создание сайта для игры квест в реальности

Необходимо разработать сайт для игры квест в реальности.

Сайт должен состоять из следующих разделов:

· Главная страница

· О нас

· Локации

· Расписание игр (с бронированием сеанса)

· Административная часть (только для администраторов)

Сайт должен обеспечивать следующие возможности:

- бронирование сеансов игры

- возможность отправки сообщений пользователям по электронной почте (ели возможно и СМС) при бронировании

- Сайт должен обеспечивать хранение истории бронирования сеансов (показываться какие сеансы забронированы, а кикае нет пользователям).

- Сайт должен обеспечивать возможность просмотра статистики посещаемости

Прошу при ответе на данное предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать диапазон цен (от и до) и срок реализации проекта.

Предложения без указания цены рассматриваться не будут.