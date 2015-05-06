Здравствуйте необходимо создать сайт студию,аналог сайта имеется,на вордпресс..подробное ТЗ в личку
Создание сайта для игры квест в реальности
Необходимо разработать сайт для игры квест в реальности.
Сайт должен состоять из следующих разделов:
· Главная страница
· О нас
· Локации
· Расписание игр (с бронированием сеанса)
· Административная часть (только для администраторов)
Сайт должен обеспечивать следующие возможности:
- бронирование сеансов игры
- возможность отправки сообщений пользователям по электронной почте (ели возможно и СМС) при бронировании
- Сайт должен обеспечивать хранение истории бронирования сеансов (показываться какие сеансы забронированы, а кикае нет пользователям).
- Сайт должен обеспечивать возможность просмотра статистики посещаемости
Прошу при ответе на данное предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать диапазон цен (от и до) и срок реализации проекта.
Предложения без указания цены рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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