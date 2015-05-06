Разработка онлайн-биржи, аналог СЕТАМ

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок231 просмотр

Добрый день! Есть проект - разработка сайта-системы аналогичной сетам

(торговля автомобилями, имуществом)

Просьба оценить стоимость работ и сроки, а также показать примеры выполненных работ. Преимущество исполнителю из Украины. Спасибо

10 лет назад
vikaminaewa
Виктория 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров