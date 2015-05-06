Разработка юридической онлайн-биржи, аналог Freelawyer

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок217 просмотров

Добрый день! проекта - разработка сайта подобного freelawyer.com с интегрированной системой interkassa

Просьба оценить стоимость работ и сроки, а также показать примеры выполненных работ. Преимущество исполнителю из Украины. Спасибо!

10 лет назад
vikaminaewa
Виктория 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров