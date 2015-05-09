Компания ищет Исполнителей проекта.

Ищу разработчиков проекта "Сайт - управление отельным бизнесом"

Наши задачи:

1) Создать грамотный ресурс, на котором посетитель сможет найти интересующий его отель или квартиру сначала в одном регионе, далее с возможностью аренды в Украине и Европе

2) Что мы хотим видеть от интернет-проекта:

2.1 Удобная cms для работы менеджеров

2.2 Личный кабинет пользователя

2.3 Виджеты и синхронизация с социальными сетями, то есть: любые обновления менеджеров автоматически выбрасывают новости в твиттер, фб, ВК, инстаграмм.

2.4 Модуль рассылок СМС и емейл по клиентской базе, а так же подтверждение принятого заказа (автоматически)

Наши аналоги:

dobovo.ua

Цель проекта:

отдаленно это будет напоминать интернет-магазин, только вместо обычных товаров будут наши гостиницы и квартиры, наши менеджеры будут звонить и проводить работу с клиентом.

Требования к проекту:

Гибкий движок, с возможностью установки любых нужных модулей

Мобайл Френдли

Уникальный Дизайн - четкое видение дизайна у нас не сформировано, поэтому мы готовы обсуждать дизайн сайта с менеджером

Мультиязычность сайта - английский, французский, немецкий, испанский

Мультивалютность

Онлайн оплата номеров

Гибкая и удобная фильтрация во время заказа, с правом выбор дополнительных услуг (еда, экскурсии, уборка, водитель или аренда авто, велосипед, фотограф)

Работа по договору. Безопасная сделка. Бюджет гибкий, но ориентировочная сумма 2-3 тыс у.е

Мы - онлайн 24/7/30/365 :)