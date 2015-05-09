Общее количество страниц 619. Наглядно во вложении. Будет предоставлено: Макет сайта (psd), ссылки всех страниц., title, заполнить на странице заголовок и номер телефона(для всех страниц разный) Одновременно делать и мобильную версию сайта. ...
Компания ищет Исполнителей проекта.
Ищу разработчиков проекта "Сайт - управление отельным бизнесом"
Наши задачи:
1) Создать грамотный ресурс, на котором посетитель сможет найти интересующий его отель или квартиру сначала в одном регионе, далее с возможностью аренды в Украине и Европе
2) Что мы хотим видеть от интернет-проекта:
2.1 Удобная cms для работы менеджеров
2.2 Личный кабинет пользователя
2.3 Виджеты и синхронизация с социальными сетями, то есть: любые обновления менеджеров автоматически выбрасывают новости в твиттер, фб, ВК, инстаграмм.
2.4 Модуль рассылок СМС и емейл по клиентской базе, а так же подтверждение принятого заказа (автоматически)
Наши аналоги:
Цель проекта:
отдаленно это будет напоминать интернет-магазин, только вместо обычных товаров будут наши гостиницы и квартиры, наши менеджеры будут звонить и проводить работу с клиентом.
Требования к проекту:
Гибкий движок, с возможностью установки любых нужных модулей
Мобайл Френдли
Уникальный Дизайн - четкое видение дизайна у нас не сформировано, поэтому мы готовы обсуждать дизайн сайта с менеджером
Мультиязычность сайта - английский, французский, немецкий, испанский
Мультивалютность
Онлайн оплата номеров
Гибкая и удобная фильтрация во время заказа, с правом выбор дополнительных услуг (еда, экскурсии, уборка, водитель или аренда авто, велосипед, фотограф)
Работа по договору. Безопасная сделка. Бюджет гибкий, но ориентировочная сумма 2-3 тыс у.е
Мы - онлайн 24/7/30/365 :)
Заявки фрилансеров
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