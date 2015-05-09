Нужен сайт на платформе NetCat

Общее количество страниц 619. Наглядно во вложении.

Будет предоставлено: Макет сайта (psd), ссылки всех страниц., title, заполнить на странице заголовок и номер телефона(для всех страниц разный)

Одновременно делать и мобильную версию сайта.

Сайт делать под ключ, без каких либо нареканий и доделок в будущем ( оптимизированный. с пропиской всех meta tags и прочего). Установка копирайта+счетчик гугл.

Фрилансеров с московскими ценами прошу не отнимать время.

Пожалуйста: срок, окончательную стоимость.