Нужно создать сайт аналогичный https://www.draw.io/ От вас сумма, сроки технология.
Нужен сайт на платформе NetCat
Общее количество страниц 619. Наглядно во вложении.
Будет предоставлено: Макет сайта (psd), ссылки всех страниц., title, заполнить на странице заголовок и номер телефона(для всех страниц разный)
Одновременно делать и мобильную версию сайта.
Сайт делать под ключ, без каких либо нареканий и доделок в будущем ( оптимизированный. с пропиской всех meta tags и прочего). Установка копирайта+счетчик гугл.
Фрилансеров с московскими ценами прошу не отнимать время.
Пожалуйста: срок, окончательную стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $125
Первый этап: 1) Разработка дизайна сайта блога 2) разработка 6 разделов сайта: 1. Блог 2. продукты 3. конкурс 4. Сотрудничество 5. реклама 6. Об авторе модули: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Добрый день! проекта - разработка сайта подобного freelawyer.com с интегрированной системой interkassa Просьба оценить стоимость работ и сроки, а также показать примеры выполненных работ. Преимущество исполнителю из Украины. Спасибо!Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $3000
Добрый день! Есть проект - разработка сайта-системы аналогичной сетам (торговля автомобилями, имуществом) Просьба оценить стоимость работ и сроки, а также показать примеры выполненных работ. Преимущество исполнителю из Украины. СпасибоСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Необходимо создать ленгдинг или мини сайт, необходимое условие 1. Тематичность (картинки, дизайн) - все должно быть направлено на привлечение пользователя. 2. Продуманный интерфейс (должно быть пара страниц "о нас", "цены на услуги" "заказать" ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать сайт для игры квест в реальности. Сайт должен состоять из следующих разделов: · Главная страница · О нас · Локации · Расписание игр (с бронированием сеанса) ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте необходимо создать сайт студию,аналог сайта имеется,на вордпресс..подробное ТЗ в личкуСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт: http://evro-servis.info/. Нужно доделать его или сделать новый взяв за основу (цветовая гамма, некоторое содержание и т.д.)Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1500
Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать сайт с насыщенным функционалом. В котором будет довольно много информации, которая будет парситься (раздел новостей), сайт необходимо сделать на движке Wordpress, полная информация о том, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Мне необходимо помочь создать не сложный сайт в сервисе justclick. Желательно, чтобы исполнитель был знаком с этим сервисом либо предварительно с ним ознакомился. В основном - это форматирование текста и дополнение качественными картинками без фона. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад