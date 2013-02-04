v5113

Виктор v5113

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Поиск на сайте по карте метро
Приятен в общении, порядочный, оплачивает в полном объеме. После этого проекта, работали над другими, все супер. Рекомендую!
Знающий свое дело , все в срок . Всем советую и рекомендую.
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ILSITSolution
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$180
10 баллов
12 лет назад
Несложный сайт
Виктор отличный заказчик и просто человек, который знает и понимает, что именно требуется реализовать в том или ином проекте, что позволяет вести себя спокойно и уверенно. Работoй с ним очень доволен и не собираюсь останавливаться на достигнутом.
Приятно было с работать с человеком знающим свое дело, еще не раз обращусь и буду рекомендовать !
Ответный отзыв