Направление недвижимость, база квартир и комнат в Москве и Питере http://mskva.info/ , для примера сайты схожей темой http://stopagent.ru/, http://to-rent.ru/, Уважаемые Дизайнеры , не я должен Вам говорить что делать, а вы мне предложите что ...
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- Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт12 лет назад
- $350
Нужно реализовать функциональность, которая уже есть на сайтеВеб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Поиск по сайту недвижимости - квартиры комнаты ,метро г. Москвы , с указанием : сколько комнат, цена, период поиска .Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Пример сайта который нужен: http://pyxi.ru/base.php . Жду ваших предложений по цене и срокам. Смотрите функционал сайта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Парсинг по доскам ( авито, сландо, из рук в руки ,olx.... с последующим добавлением ) , разделам недвижимости в Москве.Тип объекта, адрес, описание, квартира количество комнат, площадь,телефон, емайл. Фильтр телефона посредников. Парсинг должен выгружаться в ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
12 лет назад
Приятен в общении, порядочный, оплачивает в полном объеме. После этого проекта, работали над другими, все супер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Знающий свое дело , все в срок . Всем советую и рекомендую.
$180
10 баллов
12 лет назад
Виктор отличный заказчик и просто человек, который знает и понимает, что именно требуется реализовать в том или ином проекте, что позволяет вести себя спокойно и уверенно. Работoй с ним очень доволен и не собираюсь останавливаться на достигнутом.
Ответный отзыв
Приятно было с работать с человеком знающим свое дело, еще не раз обращусь и буду рекомендовать !