Наполнение сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок256 просмотров

Требуется копирайтер для наполнения сайта. Нужно написать 200 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама. Срочности нет, 1-2 статья/день, больше не принимается. Оплата будет происходить по факту выполнения 1000 знаков — 1 USD.

Требования к статье:

1. Текст статьи должен быть осмысленным и полезен для людей. Чтобы зайдя на сайт человек, мог получить ответы на свои вопросы. Статья пишется для людей в 1-ую очередь, потом уже для ПС. Самое главное чтобы статья раскрывала тему.

2. Статья не менее 3000 знаков без пробелов

3. Плотность ключевых слов, точное вхождение 3-5%

4. Копирайт, уникальность — 95–100%.

Если договоримся, есть еще 2 сайта, наполнение по тому же сценарию. Можно параллельно.

12 лет назад
antts
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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