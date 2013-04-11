Наполнение сайта

Требуется копирайтер для наполнения сайта. Нужно написать 200 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама. Срочности нет, 1-2 статья/день, больше не принимается. Оплата будет происходить по факту выполнения 1000 знаков — 1 USD.

Требования к статье:

1. Текст статьи должен быть осмысленным и полезен для людей. Чтобы зайдя на сайт человек, мог получить ответы на свои вопросы. Статья пишется для людей в 1-ую очередь, потом уже для ПС. Самое главное чтобы статья раскрывала тему.

2. Статья не менее 3000 знаков без пробелов

3. Плотность ключевых слов, точное вхождение 3-5%

4. Копирайт, уникальность — 95–100%.

Если договоримся, есть еще 2 сайта, наполнение по тому же сценарию. Можно параллельно.