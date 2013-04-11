20000+ символов 25 страниц
Cоздание и размещение энциклопедической статьи
Требуется услуга по созданию развернутой информационной статьи на украинском языке о нашей компании и размещении ее на страницах украинской версии Википедии.
От вас: указать сроки размещения и гарантирование прохождение проверки. Оплата по факту проверки статьи.
Заявки фрилансеров
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