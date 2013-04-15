10 статей об упаковочных материалах

Требуется копирайтер для создания уникального контента для сайта предприятия, которое занимается производством упаковочного материала. На данный момент, необходимо написать 10 статей с ключами. Оплата 1 у.е. за 1к знаков без пробелов, оплачивать могу за каждую статью, после ее проверки. Оплату произвожу либо на ВМ, либо карту ПриватБанка. Объем статей 1,5-2,0к. Необходим человек, который действительно хочет работать, умеет четко и грамотно излагать свои мысли.

Возможно постоянное сотрудничество.

Оставляйте свои заявки, контактные данные и примеры работ, если нет портфолио, прямо в проекте.

Обращаю Ваше внимание, что бюджет для проекта уже утвержден, оплата именно 1 у.е. и это не обсуждается. Спасибо за понимание.