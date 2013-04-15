10 статей об упаковочных материалах

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки224 просмотра

Требуется копирайтер для создания уникального контента для сайта предприятия, которое занимается производством упаковочного материала. На данный момент, необходимо написать 10 статей с ключами. Оплата 1 у.е. за 1к знаков без пробелов, оплачивать могу за каждую статью, после ее проверки. Оплату произвожу либо на ВМ, либо карту ПриватБанка. Объем статей 1,5-2,0к. Необходим человек, который действительно хочет работать, умеет четко и грамотно излагать свои мысли.

Возможно постоянное сотрудничество.

Оставляйте свои заявки, контактные данные и примеры работ, если нет портфолио, прямо в проекте.

Обращаю Ваше внимание, что бюджет для проекта уже утвержден, оплата именно 1 у.е. и это не обсуждается. Спасибо за понимание.

12 лет назад
skywitch
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

marinayar
Марина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Работать с Мариной одно удовольствие. Быстро и четко выполнила всю работу. Умеет правильно подбирать информацию и, что очень важно, правильно ее подать. Кроме того, Марине удалось органично вписать даже громоздкие ключевые фразы.
Очень понравилось работать! Четкое задание, на дополнительные вопросы были даны исчерпывающие ответы. Оплата производилась моментально по выполнению работы.

Заявки фрилансеров

marinayar
Марина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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