20 текстов про лечение зубов

Нужно быстро и грамотно написать тексты и употребить в них ссылки.

Тексты простые, размер по 1.5к текст без пробелов.

Сдать нужно к вечеру, не позднее 20: 00 по Киеву.

Оплата не высокая, так как тексты простые. Могу взять нескольких исполнителей.

Да и даю исходники.