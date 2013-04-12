20 текстов про лечение зубов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок249 просмотров

Нужно быстро и грамотно написать тексты и употребить в них ссылки.

Тексты простые, размер по 1.5к текст без пробелов.

Сдать нужно к вечеру, не позднее 20: 00 по Киеву.

Оплата не высокая, так как тексты простые. Могу взять нескольких исполнителей.

Да и даю исходники.

12 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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