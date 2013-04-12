Требуется человек ,который сможешь писать рекламные ообьявления . И делать уникальных копирайт для обьявлений. Тематика "изготовление мебели". Объем работы составляет 1-2 объявления в день по 500 знаков.Требуется писать обьявления раз ...
Написать и размножить статью
Приветствую!
Требуется написать 1 статью в 2000 символов и размножить её до 200 шт.
Как я понимаю, после размноживания будет 200 уникальных текстов?
Нам требуются тексты по рекламе в метро, где будет указываться название конкретной станции метро.
Реклама в метро Алексеевская. Реклама на станции метро Алексеевская. - Это тема для написания статьи.
В тексте должны присутствовать ключевые слова: реклама в метро, реклама в метро Алексеевская, реклама на эскалаторах метро Алексеевская, реклама на станции метро Алексеевская, видео реклама метро Алексеевская.
Эти ключевики можно использовать как заголовки абзацев текста.
Заявки фрилансеров
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