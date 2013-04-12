Написать и размножить статью

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Закрыт5 заявок150 просмотров

Приветствую!

Требуется написать 1 статью в 2000 символов и размножить её до 200 шт.

Как я понимаю, после размноживания будет 200 уникальных текстов?

Нам требуются тексты по рекламе в метро, где будет указываться название конкретной станции метро.

Реклама в метро Алексеевская. Реклама на станции метро Алексеевская. - Это тема для написания статьи.

В тексте должны присутствовать ключевые слова: реклама в метро, реклама в метро Алексеевская, реклама на эскалаторах метро Алексеевская, реклама на станции метро Алексеевская, видео реклама метро Алексеевская.

Эти ключевики можно использовать как заголовки абзацев текста.

Написание статей
12 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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