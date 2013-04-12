Написать и размножить статью

Приветствую!

Требуется написать 1 статью в 2000 символов и размножить её до 200 шт.

Как я понимаю, после размноживания будет 200 уникальных текстов?

Нам требуются тексты по рекламе в метро, где будет указываться название конкретной станции метро.

Реклама в метро Алексеевская. Реклама на станции метро Алексеевская. - Это тема для написания статьи.

В тексте должны присутствовать ключевые слова: реклама в метро, реклама в метро Алексеевская, реклама на эскалаторах метро Алексеевская, реклама на станции метро Алексеевская, видео реклама метро Алексеевская.

Эти ключевики можно использовать как заголовки абзацев текста.