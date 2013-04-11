Рерайтинг статей по сел. хозяйству (с исходником)

Требуется рерайтинг статей по сельскохозяйственной тематике со вставкой ключевых слов и фраз.

Вам будут предоставлены исходники статей и списки ключевиков.

Особое предпочтение исполнителям, ориентированным на постоянное и долгосрочное сотрудничество.

Требования

1. Уникальность от 90% при проверке с помощью:

- онлайн-сервис TEXT.RU (http://text.ru/text_check);

- программа eTXT Антиплагиат (http://www.etxt.ru/antiplagiat/) при числе слов в шингле равному 3.

2. Рерайт должен быть глубоким, а не просто результатом синонимизации и перестановки слов. Приветствуется увеличение объема текста за счет ваших дополнений и речевых оборотов.

3. Текст должен быть грамотным, связным, сбалансированным с точки зрения требований SEO и удобочитаемости для пользователя.

Условия организации работы

1. Я Вам по почте отправляю письмо с формой заказа (см. в приложении), текст для рерайта (пример в приложении), список ключевых слов к нему.

2. Вы, ознакомившись с полученным письмом, сообщаете мне срок исполнения данного заказа и цену за 1000 знаков без пробелов.

3. Я отправляю Вам подтверждение, если срок и цена меня устраивают, или отказ, если не устраивают.

4. Вы отправляете мне выполненную работу и форму заказа с указанием окончательной стоимости.

5. В течение 24 часов с момента отправки я проверяю полученный текст на соответствие указанным требованиям и перечисляю Вам оплату.

* Примечание – право устанавливать срок предоставляется Вам, но если Вы не отправляете заказ в этот срок, я имею право отказаться от заказа без претензий на оплату.

Условия оплаты

Оплата по факту с помощью WebMoney в валюте WMZ с протекцией по коду (мой WMID - https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=281740369404).

Оплата рассчитывается по количеству знаков в переписанном тексте, а не исходном.

При размещении заявки прошу указывать примерную цену за 1000 знаков без пробелов и объем текста в день.

Размещая заявку, Вы соглашаетесь с условиями организации работы и оплаты.

Жду Ваших заявок.