Небольшое, несложное и недорогое задание. Без ключевых фраз. Объем 1500-1600 символов. Срок: к 8 часам вечера сегодня.
Рерайтинг статей по сел. хозяйству (с исходником)
Требуется рерайтинг статей по сельскохозяйственной тематике со вставкой ключевых слов и фраз.
Вам будут предоставлены исходники статей и списки ключевиков.
Особое предпочтение исполнителям, ориентированным на постоянное и долгосрочное сотрудничество.
Требования
1. Уникальность от 90% при проверке с помощью:
- онлайн-сервис TEXT.RU (http://text.ru/text_check);
- программа eTXT Антиплагиат (http://www.etxt.ru/antiplagiat/) при числе слов в шингле равному 3.
2. Рерайт должен быть глубоким, а не просто результатом синонимизации и перестановки слов. Приветствуется увеличение объема текста за счет ваших дополнений и речевых оборотов.
3. Текст должен быть грамотным, связным, сбалансированным с точки зрения требований SEO и удобочитаемости для пользователя.
Условия организации работы
1. Я Вам по почте отправляю письмо с формой заказа (см. в приложении), текст для рерайта (пример в приложении), список ключевых слов к нему.
2. Вы, ознакомившись с полученным письмом, сообщаете мне срок исполнения данного заказа и цену за 1000 знаков без пробелов.
3. Я отправляю Вам подтверждение, если срок и цена меня устраивают, или отказ, если не устраивают.
4. Вы отправляете мне выполненную работу и форму заказа с указанием окончательной стоимости.
5. В течение 24 часов с момента отправки я проверяю полученный текст на соответствие указанным требованиям и перечисляю Вам оплату.
* Примечание – право устанавливать срок предоставляется Вам, но если Вы не отправляете заказ в этот срок, я имею право отказаться от заказа без претензий на оплату.
Условия оплаты
Оплата по факту с помощью WebMoney в валюте WMZ с протекцией по коду (мой WMID - https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=281740369404).
Оплата рассчитывается по количеству знаков в переписанном тексте, а не исходном.
При размещении заявки прошу указывать примерную цену за 1000 знаков без пробелов и объем текста в день.
Размещая заявку, Вы соглашаетесь с условиями организации работы и оплаты.
Жду Ваших заявок.
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