CRM - представляет собой систему управления 3 основными сущностями: [list][*]Спонсоры [*]Продукты[*]Конкуренты[/list]На фронтэнде CRM расположен каталог спонсоров с обзорами и списком продуктов. К системе подключается обзорный сайт используя эту же бд. Таким образом система совмещает функции CRM и CMS для ...
Туры из Харькова в soultravel.com.ua
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта. Это будет одна квартира.. либо один дом. Сайт будет независим на отдельном домене. ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. Без БД. настраиваемые ЧПУ Шаблон должен легко ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется аудит сайта (eng) - выявить причины пропажи трафика с Google - предложить варианты "решения" проблемы: план по выходу из фильтра Все данные о сайте я предоставлю в ЛС только после предварительной переписки Коротко - сайт был в топ ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать несколько рекламных текстов для продажи одной квартиры. 12 объявлений для сайтов недвижимости 50-60 слов Расширенное описание для промо сайта - раскрываем все детали и ньюансы по максимуму. 100 слов. Краткие описания в печатные издания до ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется переделать и доработать движек действующего сайта (WordPress тема RealEstate от Templatic team) Тема не устраивает тем что она не гибкая и не отвечает элементарным требованиям для работы риэлтора. Список требований (типа ТЗ) скину файле. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужно разработать логотип (есть название) И рекламный буклет продукции (3 стр). - главная - текст - продукция ТЗ нет - присылайте что нужно для начала работыФирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Фирменный стиль для анентства недвижимости, логотип, макет рекламной листовкиФирменный стиль24 заявкиЗакрыт11 лет назад