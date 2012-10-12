slavhause

Слава slavhause

 
44 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Туры из Харькова в soultravel.com.ua

  • Разработка своей CRM + CMS

    CRM - представляет собой систему управления 3 основными сущностями:  [list][*]Спонсоры [*]Продукты[*]Конкуренты[/list]На фронтэнде CRM расположен каталог спонсоров с обзорами и списком продуктов. К системе подключается обзорный сайт используя эту же бд. Таким образом система совмещает функции CRM и CMS для ...

    PHPLaravelVue.js
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для рекламы недвижимости

    $50

    Требуется создать сайт-шаблон для рекламы ОДНОГО объекта. Это будет одна квартира.. либо один дом. Сайт будет независим на отдельном домене. ЦМС - на ваш выбор, но желательно что-то очень простое и надежное. Без БД. настраиваемые ЧПУ Шаблон должен легко ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аудит сайта - пингвины

    $250

    Требуется аудит сайта (eng) - выявить причины пропажи трафика с Google - предложить варианты "решения" проблемы: план по выходу из фильтра Все данные о сайте я предоставлю в ЛС только после предварительной переписки Коротко - сайт был в топ ...

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламные тексты для продажи квартиры

    $50

    Нужно написать несколько рекламных текстов для продажи одной квартиры. 12 объявлений для сайтов недвижимости 50-60 слов Расширенное описание для промо сайта - раскрываем все детали и ньюансы по максимуму. 100 слов. Краткие описания в печатные издания до ...

    Рекламный текст
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт частного риелтора

    $250

    Требуется переделать и доработать движек действующего сайта (WordPress тема RealEstate от Templatic team) Тема не устраивает тем что она не гибкая и не отвечает элементарным требованиям для работы риэлтора. Список требований (типа ТЗ) скину файле. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лого и рекламный буклет

    $250

    Нужно разработать логотип (есть название) И рекламный буклет продукции (3 стр). - главная - текст - продукция ТЗ нет - присылайте что нужно для начала работы

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
mity
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$280
10 баллов
9 лет назад
Сайт частного риелтора
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Рекомендую!
Все отлично!
Ответный отзыв
alodiy
Денис 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
$40
10 баллов
11 лет назад
Сайт для рекламы недвижимости
Благодарю за интересное задание! Оплата вовремя, по срокам можно договорится, правки незначительные в соответствии с ТЗ.
Проект доделал.
Ответный отзыв
Pi_Na
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Рекламные тексты для продажи квартиры
Сотрудничеством со Славой очень довольна. Задание предельно понятное, сроки и стоимость адекватные. Отношение хорошее и оплата своевременно. Спасибо, с удовольствием поработаю с вами еще раз. Рекомендую.
Заказ выполнен на отлично. Сроки и качество соответствуют цене. Будем обращаться на постоянной основе. Рекомендую.
Ответный отзыв
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$95
10 баллов
11 лет назад
Лого и рекламный буклет
Что могу сказать. Это такой заказчик, которому просто хочется дать скидку. Просто неприлично такому человеку скидку не дать. Работать приятно. Быстро. Просто.
Быстро и професионально! Сразу въехал в "тему" и сделал на высшем уровне. При том что изначальные цели были не четкие сделал так что даже доработок не потребовалось. Буду впредь обращаться и всем рекомендую!
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