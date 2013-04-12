Рерайтер-Копирайтер для сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок422 просмотра

Нужен рерайтер-копирайтер для написание статей, правил сайта, текстов для озвучки для видеопрезентаций, новостей и других тестов.

Основные темы: маркетинг, бизнес, реклама.

Требования: грамотность, точность и красота изложения, связность и легкодоступность, оперативность и соблюдение условий и пожеланий.

Стоимость рерайта - 30р, копирайта - 50р за 1000 знаков без пробелов.

Исполнителей, выставляющих свои условия противоречащие моим вышеописанным, прошу не обращаться.

Подробности в ЛС.

Написание статей
12 лет назад
ArturParal
Паралов 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
12 лет назад
$100
30 дней

Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
12 лет назад

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