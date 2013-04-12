Нужно написать качественный рерайтинг, 100% уникальности "тема" 1. мяч чм по футболу"Adidas Brazuca" - найти информацию об мяче в интернете и грамотно написать. (2к символов) + (анкоры вставить) 2. ...
Рерайтер-Копирайтер для сотрудничества
Нужен рерайтер-копирайтер для написание статей, правил сайта, текстов для озвучки для видеопрезентаций, новостей и других тестов.
Основные темы: маркетинг, бизнес, реклама.
Требования: грамотность, точность и красота изложения, связность и легкодоступность, оперативность и соблюдение условий и пожеланий.
Стоимость рерайта - 30р, копирайта - 50р за 1000 знаков без пробелов.
Исполнителей, выставляющих свои условия противоречащие моим вышеописанным, прошу не обращаться.
Подробности в ЛС.
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