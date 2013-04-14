Написать продающий заголовок и текст призыва

Добрый день!

Срочно нужно придумать кричащий заголовок и призыв к действию на главную страницу!

Сайт посвещен посредничеству в сфере кредитования!

На главной странице под меню нужен заголовок (нужно выразить смысл услуги в одном или двух предложениях, так, чтобы у пользователя не возникло желание поискать подобную услугу у конкурента. Решение проблемы — вот о чем надо написать). Дальше будет слайдер с услугами. Ниже должен быть текст с призывом к действию (3–4 предложения).

От исполнителя требуется три варианта заголовка и три варианта текста с призывом.

Срок — до 24 часов по мск

Во вложении макет страницы: первый большой пробел — там заголовок, второй (после слайда) — там призыв.