Написать продающий заголовок и текст призыва

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Завершен5 заявок235 просмотров

Добрый день!

Срочно нужно придумать кричащий заголовок и призыв к действию на главную страницу!

Сайт посвещен посредничеству в сфере кредитования!

На главной странице под меню нужен заголовок (нужно выразить смысл услуги в одном или двух предложениях, так, чтобы у пользователя не возникло желание поискать подобную услугу у конкурента. Решение проблемы — вот о чем надо написать). Дальше будет слайдер с услугами. Ниже должен быть текст с призывом к действию (3–4 предложения).

От исполнителя требуется три варианта заголовка и три варианта текста с призывом.

Срок — до 24 часов по мск

Во вложении макет страницы: первый большой пробел — там заголовок, второй (после слайда) — там призыв.

12 лет назад
xxx999xxx
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
12 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель, профессиональный подход. Были учтены все пожелания. Рекомендую
Сотрудничеством очень доволен. Все четко, быстро, ответы на вопросы максимально конкретные, что помогло быстро войти в суть дела. По оплате также все ОК. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
12 лет назад

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