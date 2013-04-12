Всем привет!

Требуется заполнить сайт текстами (о компании, новости, по каждому товару)

Тематика сайта - Интерактивное оборудование

Тексты требуются креативные, уникальные, доступные восприятию.

Оплата: текст-электронные деньги (ЯД, WMZ)

500 -700 зн. -45 руб,

700-1000 зн. - 60 руб.

Перед утверждение исполнителя, просим прислать любой текст 150-200 зн. на тему "Интерактивный стол" в ЛС! Тогда и решим, подходите ли вы нам или нет.

С Уважением.