Заполнить сайт текстами

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок274 просмотра

Всем привет!

Требуется заполнить сайт текстами (о компании, новости, по каждому товару)

Тематика сайта - Интерактивное оборудование

Тексты требуются креативные, уникальные, доступные восприятию.

Оплата: текст-электронные деньги (ЯД, WMZ)

500 -700 зн. -45 руб,

700-1000 зн. - 60 руб.

Перед утверждение исполнителя, просим прислать любой текст 150-200 зн. на тему "Интерактивный стол" в ЛС! Тогда и решим, подходите ли вы нам или нет.

С Уважением.

12 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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