Нужно 4 рекламных сообщения для размещения в соц сетях. В текстах обязательно должна присутствовать ссылка на сайт. Размеры до 500 символов каждый. Тематика - косметика. Статьи должны завлекать человека зарегистрироваться в системе.
Написать seo-оптимизированный текст
Необходимо написать качественный уникальный seo-оптимизированный текст на 1500 символов с 4 ключевиками.
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