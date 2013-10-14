Написать seo-оптимизированный текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок212 просмотров

Необходимо написать качественный уникальный seo-оптимизированный текст на 1500 символов с 4 ключевиками.

12 лет назад
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена качественно и в срок.
Сотрудничеством очень довольна. В общении - информативен и дружелюбен. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Спасибо, Сергей. Буду рада поработать с Вами еще, обращайтесь. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
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Была
2 года назад
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