Статьи туристической тематики

Тематика туристическая, исходники в сети. Еженедельная нагрузка на человека: не менее 10-ти статей объемом около 3 000. Стоимость: 50 руб./1 000, в первую неделю работы оплата производится ежедневно, при дальнейшем успешном сотрудничестве – еженедельно.

Мы ищем ответственного, пунктуального человека, который любит свое дело и умеет работать с ключами. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, то дублируйте заявки в личную почту (Автор будет выбираться с помощью личной переписки).

С уважением, Антон.