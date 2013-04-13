Авторы для мужского сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки410 просмотров

Требуется автор для сайта мужской тематики. Объем небольшой, около 3–4 статей в месяц. Тематики разнообразные от техники и автомобилей, до внешнего вида и выбора одежды. Первая статья пробная по 1.5 доллара за 1000 знаков. В дальнейшем по 3. Средний размер статьи 8–12 тысяч знаков. Требуется полной раскрытие темы, лучше если статья будет основана на собственном опыте. первые темы даю я, в дальнейшем можно будет предлагать свои.

В ЛС не писать. Предпочтение авторам мужчинам, специфика проекта.

12 лет назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ikerik
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Талантливый автор и ответственный исполнитель. Работа выполнена с соблюдением сроком.
Хороший заказчик. Приятный в общении. Оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ikerik
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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