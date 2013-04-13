Авторы для мужского сайта

Требуется автор для сайта мужской тематики. Объем небольшой, около 3–4 статей в месяц. Тематики разнообразные от техники и автомобилей, до внешнего вида и выбора одежды. Первая статья пробная по 1.5 доллара за 1000 знаков. В дальнейшем по 3. Средний размер статьи 8–12 тысяч знаков. Требуется полной раскрытие темы, лучше если статья будет основана на собственном опыте. первые темы даю я, в дальнейшем можно будет предлагать свои.

В ЛС не писать. Предпочтение авторам мужчинам, специфика проекта.