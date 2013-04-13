Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке. P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную ...
Авторы для мужского сайта
Требуется автор для сайта мужской тематики. Объем небольшой, около 3–4 статей в месяц. Тематики разнообразные от техники и автомобилей, до внешнего вида и выбора одежды. Первая статья пробная по 1.5 доллара за 1000 знаков. В дальнейшем по 3. Средний размер статьи 8–12 тысяч знаков. Требуется полной раскрытие темы, лучше если статья будет основана на собственном опыте. первые темы даю я, в дальнейшем можно будет предлагать свои.
В ЛС не писать. Предпочтение авторам мужчинам, специфика проекта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно рерайтить отзывы о товарах по тематике “Красота и Здоровье” и самостоятельно постить их на наш форум http://gangamstyle.ru/ В итоге нужно постить уникальный текст (не менее 90% уникальность), при этом текст должен ...Завершен12 лет назад
Нужно выполнять дешевый рерайт кулинарных рецептов и статей женской тематики. Без исходников. Уникальность от 97% по Etxt Антиплагиат.Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Привет, потенциальный сотрудник! У меня есть партнёрка, которую раскручивают через авторские блоги и рассылки. Я уже немного подустал писать статьи о моём продукте и объяснть некоторым ленивым партнёрам, по какой схеме писать ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго. Требуется срочно и не дорого написать 14 новостей (общетематических) и в каждой новости 1 ключевое слово которое я скажу встроить. Каждая новость 1000 знаков, выполнить необходимо в течение субботы до 18-00 по мск. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Тематика туристическая, исходники в сети. Еженедельная нагрузка на человека: не менее 10-ти статей объемом около 3 000. Стоимость: 50 руб./1 000, в первую неделю работы оплата производится ежедневно, при дальнейшем успешном сотрудничестве – еженедельно. ...Копирайтинг51 заявкаЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Требуется заполнить сайт текстами (о компании, новости, по каждому товару) Тематика сайта - Интерактивное оборудование Тексты требуются креативные, уникальные, доступные восприятию. Оплата: текст-электронные деньги (ЯД, WMZ) 500 -700 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Необходимо написать качественный уникальный seo-оптимизированный текст на 1500 символов с 4 ключевиками.Завершен12 лет назад
Нужно 4 рекламных сообщения для размещения в соц сетях. В текстах обязательно должна присутствовать ссылка на сайт. Размеры до 500 символов каждый. Тематика - косметика. Статьи должны завлекать человека зарегистрироваться в системе.Завершен12 лет назад