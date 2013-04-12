Привет, потенциальный сотрудник!

У меня есть партнёрка, которую раскручивают через авторские блоги и рассылки. Я уже немного подустал писать статьи о моём продукте и объяснть некоторым ленивым партнёрам, по какой схеме писать статьи им.

В итоге мне нужен умный человек, который сможет прочитать рекомендации, посмотреть на продукт, затем — на сайт или рассылку человека (ну или какие-то его тексты), и написать статью в его стиле. Продающую!

Т. е. нужны три составляющие:

- умение писать продающие тексты (не ту унылую ерунду с закосом под амеров, которую пишут все по кальке, а тексты, которые будут тихонько давить на рычажки души человека)

- умение по моим коротким инструкциям понимать, что нужно сделать

- умение имитировать стили. Мои и других людей

Девочек-ПТУшниц и мальчиков-первокурсников прошу игнорировать это объявление.

Обращаться буду периодически. Сейчас нужно написать две статьи: в стиле женского сайт и в стиле инфобизнес-рассылки одного товарища (снимать стиль с него нужно в личной с ним переписке).