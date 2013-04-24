Рерайт отзывов по тематике "Красота и Здоровье"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки514 просмотров

Здравствуйте!

Нужно рерайтить отзывы о товарах по тематике “Красота и Здоровье” и самостоятельно постить их на наш форум http://gangamstyle.ru/

В итоге нужно постить уникальный текст (не менее 90% уникальность), при этом текст должен быть хорошо читаем. Высоких требований к грамотности не предъявляется.

Проверка на уникальность текста производится программой Etxt Антиплагиат.

Итак, схема работы:

1) Заходим на http://otzovik.com/health/

2) Выбираем интересующий Вас товар, о котором интересно было бы рерайтить отзыв

3) Регистрируемся на нашем форуме http://gangamstyle.ru/

4) Постим рерайченный отзыв как новую тему на форуме (заголовок темы - название товара) в соответсвующей категории. Необходимо также добавить фотографию товара (если таковая имеется на otzovik.com). Один отзыв - это одна отдельная тема на форуме. Один отзыв должен содержать в себе около 1000 символов (± 200 символов).

5) Отправляйте мне личное сообщение со ссылками на созданные Вами темы на форуме или ссылки на профили Ваших пользователей. Также желательно сразу написать сколько символов в сумме вы написали и сколько я Вам должен заплатить за работу. Добавляйте также номер кошелька WMR.

От каждого пользователя на форуме можно создать не более 5 тем-отзывов. Для добавления дополнительных тем Вам нужно создать нового пользователя на форуме.

Тариф: 25 рублей за 1000 символов рерайченного текста

Оплата производится по вебмани WMR по факту наличия рерайта отзывов на нашем форуме

Все желающие могут уже начинать постить на форуме и отправлять мне ссылки на Вашу работу. Однако, до первой оплаты просьба постить не более 5 отзывов, чтобы мы могли проанализировать Вашу работу и принять решение насколько продуктивное наше с Вами сотрудничество. Вся работа (при условии 90% уникальности и читабильности текста) будет оплачена втечение суток.

Спасибо

12 лет назад
gerbill
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
12 лет назад
$3
1 день
Ольга пишет весьма качественные рерайты, в полном соответствии с поставленным заданием. Продолжаем с ней работать. Рекомендую!
Чёткое задание, моментальная оплата, а главное - интересная работа. Спасибо большое за работу и оплату!

Заявки фрилансеров

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны краткие обзоры-прогнозы футбольных матчей

    Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке. P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочный рерайт 14 тысяч знаков

    Доброго. Требуется срочно и не дорого написать 14 новостей (общетематических) и в каждой новости 1 ключевое слово которое я скажу встроить. Каждая новость 1000 знаков, выполнить необходимо в течение субботы до 18-00 по мск. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи туристической тематики

    $500

    Тематика туристическая, исходники в сети. Еженедельная нагрузка на человека: не менее 10-ти статей объемом около 3 000. Стоимость: 50 руб./1 000, в первую неделю работы оплата производится ежедневно, при дальнейшем успешном сотрудничестве – еженедельно. ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнить сайт текстами

    Всем привет! Требуется заполнить сайт текстами (о компании, новости, по каждому товару) Тематика сайта - Интерактивное оборудование Тексты требуются креативные, уникальные, доступные восприятию. Оплата: текст-электронные деньги (ЯД, WMZ) 500 -700 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно 4 рекламных сообщения.

    Нужно 4 рекламных сообщения для размещения в соц сетях. В текстах обязательно должна присутствовать ссылка на сайт. Размеры до 500 символов каждый. Тематика - косметика. Статьи должны завлекать человека зарегистрироваться в системе.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт

    $100

    Рерайт на заданную тему, вся информация в прикрепленном файле.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер-Копирайтер для сотрудничества

    Нужен рерайтер-копирайтер для написание статей, правил сайта, текстов для озвучки для видеопрезентаций, новостей и других тестов. Основные темы: маркетинг, бизнес, реклама. Требования: грамотность, точность и красота изложения, связность и легкодоступность, оперативность и соблюдение ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад