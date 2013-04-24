Рерайт отзывов по тематике "Красота и Здоровье"

Здравствуйте!

Нужно рерайтить отзывы о товарах по тематике “Красота и Здоровье” и самостоятельно постить их на наш форум http://gangamstyle.ru/

В итоге нужно постить уникальный текст (не менее 90% уникальность), при этом текст должен быть хорошо читаем. Высоких требований к грамотности не предъявляется.

Проверка на уникальность текста производится программой Etxt Антиплагиат.

Итак, схема работы:

1) Заходим на http://otzovik.com/health/

2) Выбираем интересующий Вас товар, о котором интересно было бы рерайтить отзыв

3) Регистрируемся на нашем форуме http://gangamstyle.ru/

4) Постим рерайченный отзыв как новую тему на форуме (заголовок темы - название товара) в соответсвующей категории. Необходимо также добавить фотографию товара (если таковая имеется на otzovik.com). Один отзыв - это одна отдельная тема на форуме. Один отзыв должен содержать в себе около 1000 символов (± 200 символов).

5) Отправляйте мне личное сообщение со ссылками на созданные Вами темы на форуме или ссылки на профили Ваших пользователей. Также желательно сразу написать сколько символов в сумме вы написали и сколько я Вам должен заплатить за работу. Добавляйте также номер кошелька WMR.

От каждого пользователя на форуме можно создать не более 5 тем-отзывов. Для добавления дополнительных тем Вам нужно создать нового пользователя на форуме.

Тариф: 25 рублей за 1000 символов рерайченного текста

Оплата производится по вебмани WMR по факту наличия рерайта отзывов на нашем форуме

Все желающие могут уже начинать постить на форуме и отправлять мне ссылки на Вашу работу. Однако, до первой оплаты просьба постить не более 5 отзывов, чтобы мы могли проанализировать Вашу работу и принять решение насколько продуктивное наше с Вами сотрудничество. Вся работа (при условии 90% уникальности и читабильности текста) будет оплачена втечение суток.

Спасибо