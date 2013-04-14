Нужен опытный рерайтер на постоянную основу

Здравствуйте, уважаемые исполнители, нам нужно несколько людей, которые могут писать хорошие тексты по разным темам, в день примерно по 10 000 символов б\п.

Требуется наличие аськи, чтобы мы могли связываться с вами по поводу заказов, ну и майл, куда мы будем отправлять заказы, оплата раз в неделю по веб-маням, если кому так не нравится, может ежедневно выплачивать.

Тестов никаких выполнять не нужно, работа постоянная, темы не трудные, хотите сотрудничать - оставляйте заявки, мы с вами свяжемся