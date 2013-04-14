Нужен опытный рерайтер на постоянную основу

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт34 заявки457 просмотров

Здравствуйте, уважаемые исполнители, нам нужно несколько людей, которые могут писать хорошие тексты по разным темам, в день примерно по 10 000 символов б\п.

Требуется наличие аськи, чтобы мы могли связываться с вами по поводу заказов, ну и майл, куда мы будем отправлять заказы, оплата раз в неделю по веб-маням, если кому так не нравится, может ежедневно выплачивать.

Тестов никаких выполнять не нужно, работа постоянная, темы не трудные, хотите сотрудничать - оставляйте заявки, мы с вами свяжемся

12 лет назад
Rolls_Royce
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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