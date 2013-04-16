Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке. P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную ...
Нужны статьи рерайт, путешествия
Нужно несколько статей об интересных и красивых местах. 1 статья - 1 интересное и красивое место.
Нужно взять статью из буржунета, на английском, или другом языке и сделать рерайт
Требования:
- на сайте источнике проверить политику использования материалов - не должно быть полного запрета или получения письменного разрешения
- уникальность не ниже 90%
- текст не менее 2500 знаков
- 3 фотографии этого места
Оплата: яндекс-деньги
Стоимость: 100 руб. / статья
Важно: Кидайте в личку ссылку на статью / статьи, которую вы планируете рерайтить. Пока не будет ссылки - заявка не будет принята.
Кто не знает: для того, чтобы я смог принять вашу заявку, вы должны указать в ней сумму и время выполнения. Сумму ставьте 3$, время 2 дня
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