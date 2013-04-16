Нужны статьи рерайт, путешествия

Нужно несколько статей об интересных и красивых местах. 1 статья - 1 интересное и красивое место.

Нужно взять статью из буржунета, на английском, или другом языке и сделать рерайт

Требования:

- на сайте источнике проверить политику использования материалов - не должно быть полного запрета или получения письменного разрешения

- уникальность не ниже 90%

- текст не менее 2500 знаков

- 3 фотографии этого места

Оплата: яндекс-деньги

Стоимость: 100 руб. / статья

Важно: Кидайте в личку ссылку на статью / статьи, которую вы планируете рерайтить. Пока не будет ссылки - заявка не будет принята.

Кто не знает: для того, чтобы я смог принять вашу заявку, вы должны указать в ней сумму и время выполнения. Сумму ставьте 3$, время 2 дня