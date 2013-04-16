Нужны статьи рерайт, путешествия

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок342 просмотра

Нужно несколько статей об интересных и красивых местах. 1 статья - 1 интересное и красивое место.

Нужно взять статью из буржунета, на английском, или другом языке и сделать рерайт

Требования:

- на сайте источнике проверить политику использования материалов - не должно быть полного запрета или получения письменного разрешения

- уникальность не ниже 90%

- текст не менее 2500 знаков

- 3 фотографии этого места

Оплата: яндекс-деньги

Стоимость: 100 руб. / статья

Важно: Кидайте в личку ссылку на статью / статьи, которую вы планируете рерайтить. Пока не будет ссылки - заявка не будет принята.

Кто не знает: для того, чтобы я смог принять вашу заявку, вы должны указать в ней сумму и время выполнения. Сумму ставьте 3$, время 2 дня

12 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Daria_Sladkaya
Дарья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$3
2 дня
Прекрасная работа, спасибо. Буду обращаться ещё.
Очень понравилось сотрудничество! Интересный проект и очень быстрая оплата.
Kroo
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$3
2 дня
Хорошая работа, спасибо. Рекомендую.
Интересная тема, очень быстрая проверка. Спасибо за заказ!
Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$3
2 дня
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую.
Спасибо за интересный заказ. Мгновенная проверка!

Заявки фрилансеров

Daria_Sladkaya
Дарья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
Kroo
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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