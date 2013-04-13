Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке. P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную ...
Нужен адекватный копирайтер/рерайтер
Необходимо написать тексты для каталога гостиниц. Есть своя специфика: один район - один текст. Пример,
"гостиницы на Соколе" - на странице собраны гостиницы, расположенные в данном районе, и нужен сопроводительный текст. Таких текстов нужно порядка 80.
Требования:
- уникальность
- читаемость (без бреда, машинной генерации)
- грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок)
- структурированность (тексты должны быть разбиты на небольшие абзацы, а не идти сплошной простыней)
- отсутствие переспама
- соответствие нормам языка
Ориентировочный объем: ~40К (сдавать частями)
Ориентировочная оплата: 2$/1К (в процессе работы можно обсудить повышение ставки)
Готов выслать ТЗ на почту.
Условия сотрудничества: первый текст (0,5К) - тестовый.
Готов ответить на любые вопросы через ICQ 413-082-909
Андрей
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