Строительная тематика, постоянное сотрудничество

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Завершен6 заявок180 просмотров

Статьи размером около 3000 знаков, на строительную тематику, ключевики даю. Требуется человек для постоянного сотрудничества, так как периодически будут появлятся новые заказы. Оплата за статью 50руб., уникальность около 95%. Если сработаемся, стоимость статьи повышается.

12 лет назад
Temazza
Оксана 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Отлично выполненная работа, приятно иметь дело с профессиональным и грамотным человеком! Всем рекомендую!
Очень приятно сотрудничать с деловым человеком! Задание четкое! Оплата мгновенная!

Заявки фрилансеров

dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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