Написание статей по диетам на постоянной основе

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Закрыт31 заявка272 просмотра

Нужно писать статьи раз в неделю по заданным темам, статья должна быть 8000-10000 символов без пробелов. Все статьи связаны с похудением. Оплата wmz.

Написание статей
12 лет назад
Dezhe
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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