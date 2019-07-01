Dezhe

Ежелев Dezhe

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать дизайн для pitch deck

    $30

    Необходимо разработать дизайн для pitch deck и подготовить его в формате PDF. Ожидается качественное оформление, соответствующее современным стандартам. Уделите внимание визуальным элементам и структуре презентации.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перекрасить в другой цвет готовый дизайн и сделать лого для него

    Необходимо перекрасить готовый дизайн мобильного приложения из оранжевого цвета в новый цвет, создать логотип и заменить пиктограммы на некоторых экранах. Работа с файлами .sketch.

    Sketch
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Текст о планировании рабочего расписания

    Требуется написать текст объемом примерно 4500 знаков на тему планирования рабочего расписания. Все детали и требования согласованы в ТЗ. Ожидается качественный копирайтинг, отражающий ключевые аспекты темы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отвечать на форуме из нашего аккаунта

    Требуется ответить на 15 вопросов на форуме по теме Excel с использования нашего аккаунта. Ответы должны быть осмысленными, не менее пары предложений, и приносить пользу пользователям. Тематика может быть как в рамках Excel, так и в оффтопик ветке. Ищите вопросы самостоятельно и предоставляйте качественные ответы для прокачки аккаунта.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прокачка аккаунтов на форумах и размещение ссылок (регион US).

    $100

    Нужен человек со знанием английского, который может писать копирайт на английском. Это все крауд маркетинг, есть база форумов, сайтов с вопросами-ответами и т.д., в которых нужно прокачивать профили ответами на вопросы, и потом с прокаченного ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод текста с английского на испанский, экологическая тема

    Нужно перевести текст в 3500 символов без пробелов. Также добавить нужные ключевые слова (если нужно перевод может быть не дословный и слегка изменен). Уникальность по адвего минимум в 85%, с 5 шинглами. Классическая тошнота не ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать текст по-английски на экологическую тематику

    Будет 3000 знаков без пробелов. Нужно будет написать текст для title, description и og:description. Слова будут ключевые для размещении их в тексте. Тема - how to save our environment. Текст нужен для благотворительного проекта, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дописать или переписать скрипт для Google Sheets

    Нужно найти ошибки в скрипте написанном на Google Scripts и исправить их, либо написать скрипт с нуля. Полное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1PObLgHQmN5UEsH9taODuBRDaPm9WRr9ZoiS0ZyD1joo/edit?usp=sharing Проблема скрипта в том, что он перестает работать на большем объеме ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать скрипт для Google Таблицы

    Если честно, я даже не знаю, возможно ли реализовать мое ТЗ в полном объеме для гугл таблицы на Google Script. Поэтому прикладываю полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1PObLgHQmN5UEsH9taODuBRDaPm9WRr9ZoiS0ZyD1joo/edit?usp=sharing Нужно именно сделать непрерывно работающий скрипт, а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать уже имеющийся дизайн блога responsive

    Блог на WP, шаблон паблик, ничего сложного, просто примитивный блоговый шаблон, вот такой: http://www.wpfree.ru/biznes-shablon-wordpress-worldweb/ Что я понимаю под респонсив дизайном, это когда в одном урле отображается код для всех устройств, который обрабатывает все устройства. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт перелинковки для DLE 10.1

    Выводить на всех страницах сайта ссылки из файлика текстового или какого-то другого. Т.е. будет такая перелинковка. В файлике будет для каждого урла по 10 анкоров, всего урлов будет штук 100. Скрипт должен распределить все эти ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить в центре статей рекламный блок в DLE 10.1

    $20

    Нужно сделать на двух сайтах, чтобы в центре каждой статьи выводилась реклама, оба сайта на DLE 10.1. Чтобы скрипт сам отсчитывал центр статьи (если в центре статьи предложение не окончено, то выводить рекламу за этим ...

    DLE
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты на английском языке по авто тематике

    ОПЛАТА ТОЛЬКО PAYPAL! Нужны тексты от 2000 до 4000 знаков без пробелов, с дескрипшеном в 160 символов с пробелами. В основном, это будут различные рейтинги, топ самых бюджетных авто, топ машин для дрифта и т.д. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить кодировку на сайте c CMS DLE 9.5

    Проблема возникла с кодировкой на сайте, на DLE 9.5. Уже полгода на сайте ничего не делал, и неожиданно стала глючить кодировка, вместо русских символов выводит "�������". При этом в админке русский нормально отображается. Нужно поправить ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заполнение и написание статей в группе Вконтакте

    Группа по диетам. Нужно размещать каждый день по 10 постов. 2 поста, это приколы связанные с диетами. 4 поста, это различные диеты и способы похудеть (статьи по полезному питанию), 2 поста - это рецепты низкокалорийных ...

    Написание статей
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для Facebook

    Есть сборка 20-30 RSS лент, из которых нужно сделать одну, которая будет публиковаться автоматом на фан страницу Facebook (5-7 постов в день). Каждый пост в Facebook будет выглядеть так: Заголовок статьи из RSS ленты ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт перелинковки для сайта на DLE 9.5

    Нужно разработать скрипт перелинковки для DLE 9.5 Он будет разработан на основе плагина на WP. Он полностью будет его повторять. Сам плагин WP в файле, прикрепленном к этому заданию. Также создать админку, похожую на админку ...

    DLEWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение для продвижения группы

    Нужен человек, который займется продвижением группы по похудению и фитнесу (группа 3000 человек), за счет обмена постовыми с другими группа. База групп и пабликов уже собрана, нужно будет только общаться с людьми, ставить постовые в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автор статей по болезням

    Нужно писать статьи раз в неделю по заданным темам, статья должна быть 8000–10000 символов без пробелов. Все статьи связаны с заболеваниями. В статье полностью расписывается заболевание: лечение, симптомы, медикаменты, народная медицина, похожие заболевания. Оплата ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Создать дизайн для pitch deck
Приятный в общении заказчик, четко поставленные задачи и понятные правки. Рекомендую.
Быстро и качественно был сделан дизайн для презентации (питч дека).
Ответный отзыв
alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
$30
10 баллов
3 года назад
Перекрасить в другой цвет готовый дизайн и сделать лого для него
Sketch
Отличный опыт после сотрудничества. Рекомендую.
Все быстро и качественно)
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
$20
10 баллов
3 года назад
Текст о планировании рабочего расписания
И по этому проекту все отлично. Рекомендую.
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
$20
10 баллов
3 года назад
Текст о сервисах для организации командной работы
Отличный заказчик. Интересные проекты. Продолжаем работу!
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод текста с английского на испанский, экологическая тема
Все супер! Рекомендю заказчика
Все было сделано быстро и аккуратно.
Ответный отзыв
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