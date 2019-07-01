Необходимо разработать дизайн для pitch deck и подготовить его в формате PDF. Ожидается качественное оформление, соответствующее современным стандартам. Уделите внимание визуальным элементам и структуре презентации.
- $30Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо перекрасить готовый дизайн мобильного приложения из оранжевого цвета в новый цвет, создать логотип и заменить пиктограммы на некоторых экранах. Работа с файлами .sketch.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать текст объемом примерно 4500 знаков, посвященный сервисам для организации командной работы. Все детали и требования ТЗ согласованы.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать текст объемом примерно 4500 знаков на тему планирования рабочего расписания. Все детали и требования согласованы в ТЗ. Ожидается качественный копирайтинг, отражающий ключевые аспекты темы.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется ответить на 15 вопросов на форуме по теме Excel с использования нашего аккаунта. Ответы должны быть осмысленными, не менее пары предложений, и приносить пользу пользователям. Тематика может быть как в рамках Excel, так и в оффтопик ветке. Ищите вопросы самостоятельно и предоставляйте качественные ответы для прокачки аккаунта.Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужен человек со знанием английского, который может писать копирайт на английском. Это все крауд маркетинг, есть база форумов, сайтов с вопросами-ответами и т.д., в которых нужно прокачивать профили ответами на вопросы, и потом с прокаченного ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести текст в 3500 символов без пробелов. Также добавить нужные ключевые слова (если нужно перевод может быть не дословный и слегка изменен). Уникальность по адвего минимум в 85%, с 5 шинглами. Классическая тошнота не ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Будет 3000 знаков без пробелов. Нужно будет написать текст для title, description и og:description. Слова будут ключевые для размещении их в тексте. Тема - how to save our environment. Текст нужен для благотворительного проекта, ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно найти ошибки в скрипте написанном на Google Scripts и исправить их, либо написать скрипт с нуля. Полное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1PObLgHQmN5UEsH9taODuBRDaPm9WRr9ZoiS0ZyD1joo/edit?usp=sharing Проблема скрипта в том, что он перестает работать на большем объеме ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Если честно, я даже не знаю, возможно ли реализовать мое ТЗ в полном объеме для гугл таблицы на Google Script. Поэтому прикладываю полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1PObLgHQmN5UEsH9taODuBRDaPm9WRr9ZoiS0ZyD1joo/edit?usp=sharing Нужно именно сделать непрерывно работающий скрипт, а ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Блог на WP, шаблон паблик, ничего сложного, просто примитивный блоговый шаблон, вот такой: http://www.wpfree.ru/biznes-shablon-wordpress-worldweb/ Что я понимаю под респонсив дизайном, это когда в одном урле отображается код для всех устройств, который обрабатывает все устройства. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Выводить на всех страницах сайта ссылки из файлика текстового или какого-то другого. Т.е. будет такая перелинковка. В файлике будет для каждого урла по 10 анкоров, всего урлов будет штук 100. Скрипт должен распределить все эти ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно сделать на двух сайтах, чтобы в центре каждой статьи выводилась реклама, оба сайта на DLE 10.1. Чтобы скрипт сам отсчитывал центр статьи (если в центре статьи предложение не окончено, то выводить рекламу за этим ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
ОПЛАТА ТОЛЬКО PAYPAL! Нужны тексты от 2000 до 4000 знаков без пробелов, с дескрипшеном в 160 символов с пробелами. В основном, это будут различные рейтинги, топ самых бюджетных авто, топ машин для дрифта и т.д. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Проблема возникла с кодировкой на сайте, на DLE 9.5. Уже полгода на сайте ничего не делал, и неожиданно стала глючить кодировка, вместо русских символов выводит "�������". При этом в админке русский нормально отображается. Нужно поправить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Группа по диетам. Нужно размещать каждый день по 10 постов. 2 поста, это приколы связанные с диетами. 4 поста, это различные диеты и способы похудеть (статьи по полезному питанию), 2 поста - это рецепты низкокалорийных ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сборка 20-30 RSS лент, из которых нужно сделать одну, которая будет публиковаться автоматом на фан страницу Facebook (5-7 постов в день). Каждый пост в Facebook будет выглядеть так: Заголовок статьи из RSS ленты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать скрипт перелинковки для DLE 9.5 Он будет разработан на основе плагина на WP. Он полностью будет его повторять. Сам плагин WP в файле, прикрепленном к этому заданию. Также создать админку, похожую на админку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, который займется продвижением группы по похудению и фитнесу (группа 3000 человек), за счет обмена постовыми с другими группа. База групп и пабликов уже собрана, нужно будет только общаться с людьми, ставить постовые в ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно писать статьи раз в неделю по заданным темам, статья должна быть 8000–10000 символов без пробелов. Все статьи связаны с заболеваниями. В статье полностью расписывается заболевание: лечение, симптомы, медикаменты, народная медицина, похожие заболевания. Оплата ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт12 лет назад