Требуется ответить на 15 вопросов на форуме по теме Excel с использования нашего аккаунта. Ответы должны быть осмысленными, не менее пары предложений, и приносить пользу пользователям. Тематика может быть как в рамках Excel, так и в оффтопик ветке. Ищите вопросы самостоятельно и предоставляйте качественные ответы для прокачки аккаунта.