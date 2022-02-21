Текст о планировании рабочего расписания

КопирайтингЗавершен2 заявки466 просмотров
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ТЗ согласовали, все обсудили, примерно на 4500 знаков.

2 года назад
Dezhe
36 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$20
2 дня
Быстро и качественно.
И по этому проекту все отлично. Рекомендую.
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