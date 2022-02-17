Написать статью на игровую тематику (ПК)

КопирайтингЗакрыт26 заявок733 просмотра
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Необходимо написать копирайтинг на игровую тематику (ПК) примерно на 10 тыс символов. ТЗ в ЛС скину.

Напишите вашу цену на 1000 символов.

2 года назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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