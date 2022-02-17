Текста в разделы

понадобится написание текстов на бразильском португальском. тематика: гэмблинг
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20 разделов на сайте
В каждый раздел написать по 1000-1500 символов
Ключевые слова предоставлю
40 рублей - 1000 символов
Оплата на Киви, Юмани - написали текст - оплатил - могу оплачивать хоть по одному тексту
Более подробное ТЗ после отклика
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