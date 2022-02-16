объем работы 1500-2000 знаков
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Дорогие копирайтеры. Специалисты своего дела. Необходимо написать несколько текстов для лендинга и прелендинга на основе предоставляемого материала.
С одной стороны, текст должен разумно вписываться в контекст продвигаемой продукции, все таки это определенный специфичный продукт, с другой стороны текст должен продать либо хотя бы подтолкнуть к покупке посетителя этого лендинга
Также существует задача заставить на этот лендинг людей прийти, разумеется заставит текстом, Вашим текстом, то есть будет преленд с описанием, с ссылками на ленд.
Я не копирайтер, но я знаю кто такой Гари Хэлберт....
Если Вы считаете себя копирайтером и не знаете кто такой Гари Хэлберт - прошу не откликаться на проект)))
Объем работы примерно 25-30 лендингов
Жду Ваших заявок
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