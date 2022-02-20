Написать несколько SEO статей

Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список. Что характерно для простых игр – то, что в ...
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Нужно для проекта написать несколько статей
ТЗ приблизительно:
Статья №1
Объем: 3000-4000 знаков без пробелов
Ключи:
Биржа железнодорожных перевозок — 3 раза
Структура статьи:
Биржа железнодорожных перевозок Н1
Для чего и для кого предназначена биржа Н2
Преимущества работы с биржей Н2
Статья №2
Объем: 4000-5000 знаков без пробелов
Ключи:
Доставить груз по железнойдороге - 2 раза
Найти вагоны для перевозки груза - 2 раза
Структура статьи:
Предложить в зависимости от логики
Статья №3
Объем: 4000-5000 знаков без пробелов
Ключи:
Оперативно найти груз — 2 раза
Оперативно найти вагон — 2 раза
Структура статьи:
Предложить в зависимости от логики
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