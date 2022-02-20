Написать несколько SEO статей

КопирайтингЗавершен11 заявок574 просмотра
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Нужно для проекта написать несколько статей

ТЗ приблизительно:

Статья №1

Объем: 3000-4000 знаков без пробелов

Ключи:

Биржа железнодорожных перевозок — 3 раза

Структура статьи:

Биржа железнодорожных перевозок Н1

Для чего и для кого предназначена биржа Н2

Преимущества работы с биржей Н2

Статья №2

Объем: 4000-5000 знаков без пробелов

Ключи:

Доставить груз по железнойдороге - 2 раза

Найти вагоны для перевозки груза - 2 раза

Структура статьи:

Предложить в зависимости от логики 

Статья №3

Объем: 4000-5000 знаков без пробелов

Ключи:

Оперативно найти груз — 2 раза

Оперативно найти вагон — 2 раза

Структура статьи:

Предложить в зависимости от логики 

2 года назад
ruslan_42
Руслан 
43 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 часов назад
2 года назад
$35
2 дня
RUBUAHWMZ
Быстро, качественно, профессионально. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!!!
Четкая задача, своевременная оплата. Рекомендую!
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