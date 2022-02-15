Записать по номеру на прием к врачу - Россия

Зайти на сайт по номеру телефона и отправить заявку на приём - перезвонят с клиники и запишут на приём

Я даю фиктивные данные - год рождения ФИО и причину посещения

После приема - зайти на сайт и отправить отзыв (который я дам!!!)

Могут перезвонить с клиник и спросить

- понравился ли врач, клиника, сказать - да всё понравилось.

Оплата после того как отправите отзыв и пришлете мне скрин.