Nastysha2022

$100
Необходимо записаться на прием к врачу, используя фиктивные данные для заявки. После посещения оставить отзыв на сайте. Оплата производится после отправки отзыва и скриншота.
Копирайтинг14 заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо записаться на прием к врачу, используя фиктивные данные для заявки. После посещения оставить отзыв на сайте. Оплата производится после отправки отзыва и скриншота.
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