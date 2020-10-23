Nastysha2022

Анастасия Nastysha2022

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bossyblossom
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Опубликовать готовы отзыв на Айрекеомнед 80 р.
Четко поставлены задачи, частый онлайн, вежливое общение и оплата труда без задержек!
Отличный исполнитель, рекомендую к работе
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