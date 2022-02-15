Копирайтер

Ищу копирайтера для написания 3 статей для сайта. Написать нужно за сутки, общий объём 5 000 знаков. Имеет большое значение, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.ВАЖНО умение писать на различные темы!Задание на статьи полностью моё, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. 0,7$ за 1000 знаков. Если вам это интересно, скиньте сюда ссылку на портфолио или ваши работы в Интернете.Спасибо, за ваше внимание... Жду заявки в whats app или Telegram