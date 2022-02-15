Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список. Что характерно для простых игр – то, что в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтера для написания 3 статей для сайта. Написать нужно за сутки, общий объём 5 000 знаков. Имеет большое значение, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.ВАЖНО умение писать на различные темы!Задание на статьи полностью моё, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. 0,7$ за 1000 знаков. Если вам это интересно, скиньте сюда ссылку на портфолио или ваши работы в Интернете.Спасибо, за ваше внимание... Жду заявки в whats app или Telegram
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Зайти на сайт по номеру телефона и отправить заявку на приём - перезвонят с клиники и запишут на приём Я даю фиктивные данные - год рождения ФИО и причину посещения После приема - зайти на сайт и ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток, Необходимо сделать несколько специализированных текстов, которые будут легко читаться и подходить для СЕО продвижения. Пример страницы: https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/ Тексты нужны на страницы: https://ru.forrender.com/software/blender-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/cinema-4d-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/clarisse-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/keyshot-render-farm/ https://ru.forrender.com/software/terragen-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/ Тексты нужны в несколько мест: 1. Вводный при попадании на страницу 2. Внизу на описание Нужно на двух языках. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт2 года назад
Добрый день, вывожу на российский рынок новый бренд тату красок. Нужно красочно написать историю создания бренда.Копирайтинг18 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер для написания текстов для сайтов : https://cubochki.com.ua/ https://cub-shop.com.ua/ Нужны тексты для категорий сайта на украинском языке. Предлагайте свою цену. Подробности в личку.Копирайтинг29 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно для проекта написать несколько статей ТЗ приблизительно: [b]Статья №1[/b] [b]Объем: [/b]3000-4000 знаков без пробелов [b]Ключи: [/b] Биржа железнодорожных перевозок — 3 раза [b]Структура статьи:[/b] Биржа железнодорожных перевозок Н1 Для чего и для кого предназначена ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями категорий (тематика - игры онлайн). Оплата - 1,35 WMZ/100 рублей за 1000 сбп (WMZ/ЯД - с другими платежными системами не работаю). ТЗ: [list][*]Уникальность по text.ru - 100%[*]Классическая тошнота по advego - ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад