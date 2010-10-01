Пишу просто, понятно и убедительно
Пишу просто, понятно и убедительно
Помогу без пустословия сформулировать текст, который услышат и поймут. Пишу кратко, без напыщенных слов, просто и убедительно.
Пишу качественные тексты, которые привлекают внимание легко читаются и воспринимаются. Расскажу о самой сложной теме доступным языком, структурировано и интересно.
Опыт работы с сервисами Advego, Text.ru, Главред.
Копирайтер с 10.2010 по настоящее время (11 лет).
Пользуюсь компьютером 15 лет для набора текстов и досуга. Отлично владею Word, Excel, Photoshop. Имею знания платформы Wordpress.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Задание выполнено на отлично, согласно ТЗ Исполнитель всегда на связи, к претензиям относится адекватно. Сроки соблюдает Всем рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество.
$1
9 баллов
3 года назад
Написание статей
спасибо за участие в конкурсе.
Ответный отзыв
Спасибо за оплату и интересный конкурс.
$2
10 баллов
3 года назад
быстро, качественно, в сроки. Рекомендую
Ответный отзыв
Станислав быстро проверил мою работу. Оплатил. Очень рада сотрудничеству.