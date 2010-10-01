KaterinaOg

Екатерина Огородник KaterinaOg

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 дней назад
Пишу просто, понятно и убедительно

Пишу просто, понятно и убедительно

Помогу без пустословия сформулировать текст, который услышат и поймут. Пишу кратко, без напыщенных слов, просто и убедительно.

Пишу качественные тексты, которые привлекают внимание легко читаются и воспринимаются. Расскажу о самой сложной теме доступным языком, структурировано и интересно.

Опыт работы с сервисами Advego, Text.ru, Главред.

Копирайтер с 10.2010 по настоящее время (11 лет).

Пользуюсь компьютером 15 лет для набора текстов и досуга. Отлично владею Word, Excel, Photoshop. Имею знания платформы Wordpress.

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Отзывы заказчиков

IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Текст 2000 зн
Задание выполнено на отлично, согласно ТЗ Исполнитель всегда на связи, к претензиям относится адекватно. Сроки соблюдает Всем рекомендую исполнителя
Спасибо за приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
MyWayS
Андрей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
9 баллов
3 года назад
Нужен копирайтер на 10 статей, возможно дальнейшее сотрудничество.
Написание статей
спасибо за участие в конкурсе.
Спасибо за оплату и интересный конкурс.
Ответный отзыв
shstalekmailru
Станислав 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Необходимо написание текста для блога
быстро, качественно, в сроки. Рекомендую
Станислав быстро проверил мою работу. Оплатил. Очень рада сотрудничеству.
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