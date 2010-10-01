Пишу просто, понятно и убедительно

Пишу просто, понятно и убедительно

Помогу без пустословия сформулировать текст, который услышат и поймут. Пишу кратко, без напыщенных слов, просто и убедительно.

Пишу качественные тексты, которые привлекают внимание легко читаются и воспринимаются. Расскажу о самой сложной теме доступным языком, структурировано и интересно.

Опыт работы с сервисами Advego, Text.ru, Главред.

Копирайтер с 10.2010 по настоящее время (11 лет).

Пользуюсь компьютером 15 лет для набора текстов и досуга. Отлично владею Word, Excel, Photoshop. Имею знания платформы Wordpress.