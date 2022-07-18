Требуется написать отзыв на Яндекс Картах для пользователей с уровнем 'Знаток города' выше 3. Оплата производится только после успешного прохождения модерации. Все необходимые инструкции будут предоставлены после подтверждения соответствия требованиям.
Текст 2000 зн
Написать текст на 2000 зн
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