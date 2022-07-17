Для сайта клининговой компании https://cleaning-moscow.ru/ требуется копирайтер для написания статей в блог и на сторонние сайты.

Оплата 300р/1000 символов, ищем с опытом работы с тематикой. Всего 10 статей, объем каждой 5-10к символов, подробнее будет в ТЗ к статьям.