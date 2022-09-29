Текстовый эксперементатор, копирайт "пока не получится"

С текстами работаю более 15 лет, журналист по образорванию. 6 лет стажа в профессии. Немного неудачных попыток стать маркетологом, 4 года успешной работы с рекламой на Фейсбук - собственное агенство. В современных реалиях этой профессии больше не существует, поэтому навыки копирайта и рерайта снова идут на передовую.

Обрабатываю большие объемы информации - расшифровывала часовые аудиозаписи на заказ. Основы SEO-копирайтинга (не профессионал, азы).

Могу разобраться в незнакомых сферах, кроме узкоспециализированных. Готова к тестовым заданиям: это позволяет быстрее понять, подходят исполнитель и заказчик друг другу и сэкономить массу времени обеих сторон.