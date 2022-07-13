Отзыв на авито

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок398 просмотров

Нужно написать положительный отзыв (5 звезд) в 1-2 развернутом предложении на любую карточку товара из профиля Авито: https://www.avito.ru/user/b4156a067b6c15006e5b38ee417df865/profile?src=sharing.

Для этого нужно: написать сообщение, спросить про товар. договориться с продавцом о сделке через 30 мин - 1 час.

Сымитировать встречу через 30-1часа (я подхожу к дому, я буду через 10 мин и тд.).

Еще через полчаса написать отзыв на карточку продавца (в профиле Мои отзывы - Ждут оценки).

Как только отзыв приходит - перевожу вам средства на карту или по номеру телефона, как удобно.

Стоимость отзыва - 1 доллар.

*если у вас нет профиля авито, придётся видимо регистрироваться, для этого нужен российский номер телефона.

3 года назад
guest_15894876203152
5 лет в сервисе
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