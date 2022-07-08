Ищется копирайтер для написания постов на юридическую тематику. Объем текста до 4000 знаков. Посты должны соответствовать формату юридического блога и быть информативными.
Копирайтинг
Здравствуйте!
Ищу копирайтера для написания текстов по внутренней оптимизации сайта.
Четкий план действий предоставлю, по нему и надо работать.
Жду ваших предложений, с указанием цены.
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