Требуется написать статью объемом около 8000 знаков на тему 'Как открывать домофон с помощью телефона NFC'. Основывайтесь на предоставленном техническом задании. Срок выполнения - 3 дня.
Написание отзывов
https://prodoctorov.ru/kostroma/lpu/80686-centr-esteticheskoy-mediciny/
https://prodoctorov.ru/kostroma/lpu/45992-klinika-andrologii-i-ginekologii/#otzivi
https://yandex.ru/maps/-/CCUJqIwFwC
https://yandex.ru/maps/-/CCUJqIc6sA
По всем 4 ссылкам нужно написать по отзыву с одного аккаунта. Отзывы должны соответствовать деятельности компании. Оставляя отзыв на Про Докторов его необходимо подтвердить номером телефона (который служит для вашего входа в аккаунт на про докторов). Один номер телефона - один отзыв. Так как если сразу если написать второй отзыв с этого же аккаунта на другую компанию, он скорей всего не пройдет модерацию.
Оплата - 50 рублей за 1 оставленный отзыв. Просьба присылать в лс скриншот с оставленным отзывов, после чего смогу оплатить на указанные вами реквизиты
Отзывов нужно много, поэтому можно оставлять с разных аккаунтов.
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПАНИЕЙ НА КОТОРУЮ ВЫ ПИШИТЕ ОТЗЫВ И И НЕ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ, УКАЗАВ О КАКОЙ ТО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ У НАС УСЛУГЕ!
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