Написание отзывов

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Закрыт43 заявки911 просмотров

https://prodoctorov.ru/kostroma/lpu/80686-centr-esteticheskoy-mediciny/

https://prodoctorov.ru/kostroma/lpu/45992-klinika-andrologii-i-ginekologii/#otzivi

https://yandex.ru/maps/-/CCUJqIwFwC

https://yandex.ru/maps/-/CCUJqIc6sA

По всем 4 ссылкам нужно написать по отзыву с одного аккаунта. Отзывы должны соответствовать деятельности компании. Оставляя отзыв на Про Докторов его необходимо подтвердить номером телефона (который служит для вашего входа в аккаунт на про докторов). Один номер телефона - один отзыв. Так как если сразу если написать второй отзыв с этого же аккаунта на другую компанию, он скорей всего не пройдет модерацию.

Оплата - 50 рублей за 1 оставленный отзыв. Просьба присылать в лс скриншот с оставленным отзывов, после чего смогу оплатить на указанные вами реквизиты

Отзывов нужно много, поэтому можно оставлять с разных аккаунтов.

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПАНИЕЙ НА КОТОРУЮ ВЫ ПИШИТЕ ОТЗЫВ И И НЕ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ, УКАЗАВ О КАКОЙ ТО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ У НАС УСЛУГЕ!

3 года назад
artemosipyan1
Артем 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наталія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасія
 
28 лет
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3 года назад
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Игорь
 
24 года
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2 года назад
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Виктория
 
27 лет
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3 года назад
Татьяна
 
23 года
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3 года назад
3 года назад
Василь
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Янина
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Амина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
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Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
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Кира
 
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Анастасия
 
22 года
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3 года назад
Данил
 
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Юлия
 
19 лет
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Денис
 
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Максим
 
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Анна
 
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Сергей
 
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Альона
 
21 год
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3 года назад
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Никита
 
20 лет
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3 года назад
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Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Галина
 
39 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Василина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Бекетов
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
3 отзыва
3 года назад
Єлізавета
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
21 год
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Александра
 
27 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Ирина
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Альбіна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Наталия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Тихонов
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Данил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад

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