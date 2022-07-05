https://prodoctorov.ru/kostroma/lpu/80686-centr-esteticheskoy-mediciny/

https://prodoctorov.ru/kostroma/lpu/45992-klinika-andrologii-i-ginekologii/#otzivi

https://yandex.ru/maps/-/CCUJqIwFwC

https://yandex.ru/maps/-/CCUJqIc6sA

По всем 4 ссылкам нужно написать по отзыву с одного аккаунта. Отзывы должны соответствовать деятельности компании. Оставляя отзыв на Про Докторов его необходимо подтвердить номером телефона (который служит для вашего входа в аккаунт на про докторов). Один номер телефона - один отзыв. Так как если сразу если написать второй отзыв с этого же аккаунта на другую компанию, он скорей всего не пройдет модерацию.

Оплата - 50 рублей за 1 оставленный отзыв. Просьба присылать в лс скриншот с оставленным отзывов, после чего смогу оплатить на указанные вами реквизиты

Отзывов нужно много, поэтому можно оставлять с разных аккаунтов.

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПАНИЕЙ НА КОТОРУЮ ВЫ ПИШИТЕ ОТЗЫВ И И НЕ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ, УКАЗАВ О КАКОЙ ТО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ У НАС УСЛУГЕ!