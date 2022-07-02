Здравствуйте.

Мне нужно создать ~30 очень коротких крутых статей на тематику криптовалют.

Можно перевести с английского языка.

Это должны быть статьи на тему технологий, инсайдов из долины, аналитика и т.п.

Делается всё для телеграма, поэтому максимально кратко и лаконично (буквально 2-4 абзаца).

Подача очень важна.

Присылайте свои примеры в заявке.

Сразу пишите телеграм и цену за 1000 символов или одну статью!!!